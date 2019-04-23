ميلنر يفسر سر «مشية العجوز»

المصدر: لندن - وكالات

كشف جيمس ميلنر، نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، سبب احتفاله المضحك بعد الهدف الذي سجله في مرمى كارديف سيتي أول من أمس، ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جيمس ميلنر، الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، حصل عليها الدولي المصري محمد صلاح، بعد عرقلة من مدافع أصحاب الأرض.

واحتفل ميلنر بهدفه بطريقة مضحكة، حيث حاول التشبه برجل عجوز، من خلال الإمساك بظهره، والإشارة إلى استخدام عصا المشي. وفسر ميلنر البالغ 33 عاماً في لقاء صحافي، طريقة احتفاله، بأنها جاءت رداً على الذين يتحدثون عن تقدمه بالعمر.

وارتقى ليفربول بفوزه أول من أمس بهدفين نظيفين، إلى صدارة الدوري مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه الأربعاء المقبل جاره وغريمه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 31. ويعد ميلنر من أقدم اللاعبين في الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث «البريمرليغ»، حيث بدأت مسيرته مع ليدز يونايتد عام 2002، كما لعب لأستون فيلا ونيوكاسل ومانشستر سيتي ثم منه إلى ليفربول.