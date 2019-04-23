دي خيا أسوأ حارس في «البريمرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

تلقت شباك الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى يونايتد، هدفاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق لاعب إيفرتون، غيلفي سيغوردسون، في مباراة الفريقين أول من أمس. وجاءت التسديدة من خارج منطقة الجزاء أرضية زاحفة، سكنت يمين دي خيا، لتعلن تقدم إيفرتون بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وكشف موقع سكواوكا المختص بالإحصاءات، أن هذا الهدف هو الرابع الذي يهز شباك دي خيا في البريميرليغ من خارج منطقة الجزاء خلال عام 2019. وبذلك يكون دي خيا أكثر حارس في الدوري الإنجليزي يتلقى أهدافاً خلال العام الحالي من تسديدات من خارج منطقة الجزاء.