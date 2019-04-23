بنزيمة يدخل تاريخ الريال بالأهداف المتتالية

المصدر: Ⅶ مدريد - وكالات

حقق نجم ريال مدريد كريم بنزيمة، إنجازاً فريداً من نوعه، لم يحققه أي لاعب آخر في ريال مدريد عبر تاريخه، بمن فيهم زميله السابق كريستيانو رونالدو، وفقاً لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

فقد تمكن اللاعب الفرنسي من إحراز 8 أهداف متعاقبة لفريقه، دون أن ينجح أي لاعب آخر في ريال مدريد، في إحراز أي هدف بين هذه الأهداف.

وأصبح كريم بنزيمة أول لاعب في ريال مدريد يحرز هذا العدد من الأهداف المتتالية بلا مقاطعة، وهو بحد ذاته إنجاز فريد، لم يتحقق في تاريخ النادي الممتد على مدى 117 عاماً.

وبدأ بنزيمة هذه السلسلة قبل 4 مباريات، عندما أحرز هدف الفوز الأخير لفريقه أمام هويسكا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدفين. ثم سجل اللاعب الفرنسي هدف فريقه الوحيد أمام فالنسيا في المباراة التي خسرها ريال مدريد بهدف لهدفين.

ثم أحرز بنزيمة هدفي فريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريال على إيبار. وعاد وأحرز هدف التعادل أمام ليغانيس الاثنين الماضي. وفي المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو بلباو، أحرز كريم بنزيمة ثلاثية «هاتريك».

وبهذه الأهداف، يكون بنزيمة قد أحرز 8 أهداف متتالية، فيما كان آخر لاعب آخر في ريال مدريد يحرز هدفاً، هو اللاعب داني سيبايوس. يشار إلى أن بنزيمة تمكن هذا الموسم من إحراز 30 هدفاً، خلال 50 ظهوراً له مع فريقه في مختلف المنافسات.

ويحتل بنزيمة حالياً المركز الثاني بين هدافي الدوري الإسباني، برصيد 21 هدافاً، ويسبقه في ذلك نجم برشلونة ليونيل ميسي برصيد 33 هدفاً، بينما يحل لويس سواريز ثالثاً برصيد 20 هدفاً.