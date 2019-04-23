داني ألفيس يحطم رقم حسام حسن

المصدر: عواصم - وكالات

بعد حصد نادي سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، حطم النجم البرازيلي، داني ألفيس، مدافع الفريق رقماً قياسياً استمر لسنوات طويلة، مسجلاً باسم نجم منتخب مصر السابق حسام حسن. وذكرت صحيفة «الصن» أن النجم البرازيلي (36 عاماً)، بات، اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في العالم، بعدما بلغ رصيده 42 لقباً، ما يجعل منه نظرياً أنجح لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة: "التتويج بلقب الدوري الفرنسي، يجعل ألفيس متقدماً على حسام حسن ، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده، رفقة الأهلي والزمالك، كما حقق بطولات أخرى، ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقباً".