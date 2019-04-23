الإعلام الإيطالي يهاجم رونالدو

المصدر: روما - وكالات

رغم فوز نادي يوفنتوس بلقب الدوري المحلي، لا تزال أصداء خروجه المبكر من أبطال أوروبا على يد أياكس، تتردد عبر وسائل الإعلام الإيطالية، التي أشارت بأصابع الاتهام لنجم الفريق، كريستيانو رونالدو. واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن رونالدو كان له دور كبير في خروج يوفنتوس، ومن أنصار هذا الرأي، المدرب الإيطالي ماركو تارديلي، اللاعب السابق لنادي السيدة العجوز.

وقال تارديلي في تصريحات لموقع «راي سبورت»: «يوفنتوس يحتاج إلى التركيز في إدارة الفريق، كريستيانو رونالدو لعب أكثر مما يجب هذا العام، ولكن هو من يفرض هذا، كان بوسعه أن يقدم المزيد أمام أياكس». وأضاف: «أعتقد أن بعض اللاعبين يقدمون أقل مما يستطيعون بجوار رونالدو، إنهم يعانون معه، بدون أن يدركوا هذا، ديبالا هو أحد هؤلاء».