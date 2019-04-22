دوريات أوروبا في اعتصام السودانيين

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

حياة بكل تفاصيل الحياة يعيشها المعتصمون السودانيون أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة منذ السادس من أبريل 2019.

الحياة في موقع الاعتصام تأخذ أشكالاً مختلفة، وتشكل فيها الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص حضوراً قوياً من خلال مشاركة عدد من نجوم الكرة ، على رأسهم النجم السابق هيثم مصطفى (البرنس)، والذي ظل مداوماً على الحضور وقضاء أيام بلياليها مع المعتصمين.

رغم أن (الحصة وطن) كما يردد المعتصمون، إلا أنهم نجحوا في خلق تفاعلات مع العالم خارج محيط الاعتصام من خلال الرياضة ، وابتكار أجواء ترفيهية، لتظهر فكرة الاستعانة بشاشة عملاقة تمكن الحشود الضخمة من متابعة مباريات الدوريات الأوروبية، وتم التنفيذ الفوري، ليشكل وصول الشاشة العملاقة حدثاً فريداً.