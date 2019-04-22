وكالة الأنباء الألمانية تنقل استطلاع « البيان »

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نقلت وكالة الأنباء الألمانية نتيجة الاستطلاع الذي نشرته البيان في عددها أمس، والذي أيدت فيه جماهير نادي النصر استمرار المدرب كايو زاناردي في مهمته مع الفريق بعد أن أعاد العميد إلى طريق الانتصارات، ونشرت «د ب أ»، «أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «البيان» الإماراتية تأييد أغلب مشجعي فريق النصر لبقاء المدرب البرازيلي كايو زاناردي مع الفريق الإماراتي، وأيد 64 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، الإبقاء على زاناردي في منصب المدير الفني للنصر».