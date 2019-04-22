«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر سلة الكراسي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تصدر نادي دبي لأصحاب الهمم الجولة الثانية من دوري عام التسامح لكرة السلة للكراسي المتحركة برصيد 7 نقاط متقدماً بفارق الأهداف عن نادي الثقة وحل ثالثاً خورفكان برصيد 4 نقاط.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أن ما نراه من مستويات مقدمة من اللاعبين وإنجازات على مختلف الصعد ما هو إلا نتاج طبيعي لاهتمام قيادتنا الرشيدة برياضة أصحاب الهمم. وأعرب ذيبان المهيري عن سعادته بمستوى الفرق المشاركة في دوري عام التسامح لكرة السلة على الكراسي المتحركة بمشاركة أندية أصحاب الهمم بالدولة والذي سنقطف ثماره مستقبلاً من خلال مشاركاتنا القادمة، حيث نقوم من خلال هذا الدوري باختيار نخبة من اللاعبين وتشكيل منتخبنا الوطني.