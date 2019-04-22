زيدان يطلب 3 نجوم في «الميركاتو»

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت تقارير إعلامية، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، طلب من إدارة فريقه، ضم ثلاثة لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن المدرب الفرنسي طالب مسؤولي الريال، بالتعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو، مضيفة أن الأمر يتعلق بكل من إيدين هازارد (تشيلسي)، وكريستيان إريكسن (توتنهام)، وكيليان مبابي (باريس سان جرمان). وتابعت أن النادي الملكي، يريد أن يعد العدة بشكل جيد، استعداداً للموسم المقبل، بعدما أمضى الفريق موسماً «سيئاً»، شهد فيه مستواه الكثير من التذبذب.