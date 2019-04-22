شرطة دبي تتوّج الفائزين في بطولة الرماية الثالثة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالوكالة، بحضور العقيد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشؤون الرياضية، الفائزين في بطولة الرماية الثالثة لمديري الإدارات العامة ومديري مراكز الشرطة ونوابهم، وذهبت الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول إلى العقيد جمعة سالم بن سويدان، والميدالية الفضية وكأس المركز الثاني إلى العقيد عيسى أحمد سالم، والميدالية البرونزية إلى العميد مروان جلفار.

وأشاد العقيد المنصوري خلال حفل التكريم بمستوى البطولة وارتفاع مستوى الرماة وعدد المشاركين فيها من كبار الضباط في شرطة دبي، موضحاً أن هذه البطولة تقام للمرة الثالثة، وهي مدرجة ضمن النشاط الرياضي الداخلي لشرطة دبي، وتهدف إلى رفع المستويات وخلق التنافس الشريف بين المشاركين بالبطولة وتطوير المهارات لدى الضباط.

وتقدم العقيد المنصوري بالشكر إلى جميع من أسهم في إنجاح البطولة، وقسم الأنشطة الرياضية بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، متمنياً أن تكون بطولة الرماية لكبار الضباط إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي على الصعيد الرياضي.