لاعب بديل يصاب لحظة التغيير

المصدر: ستوكهولم - وكالات

شهدت مباراة «أوستير» وضيفه «ديغيرفورس» ضمن دوري الدرجة الثانية السويدي لكرة القدم حدثاً نادراً قد لا يتكرر في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم. فعند الدقيقة 82 من عمر المباراة، أجرى أصحاب الأرض تبديلاً بخروج أكسل ليندال ودخول ماتيوس أوزغين، ولحظة دخول أوزغين إلى أرضية الملعب، أصيب بعينه اليمنى واضطر لمغادرة الملعــب لتلقي العلاج. وتعرض أوزغين، للإصابـــة أثناء التحية المعتادة بين اللاعبين (الخارج والداخل)، حين دخل أحد أصابع ليندال في عينه أثناء التحية وبشكل غير مقصود. ولحسن حظ أوزغين، فإن الإصابة كانت خفيفة وعاد وشــارك في آخـر دقائق المباراة التي انتهــت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريــق.