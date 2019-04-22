صراع إنجليزي على المغربي زياش

المصدر: لندن - وكالات

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» يتصارعون لضم الدولي المغربي، حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الصحيفة أن أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال تتنافس لضم زياش، بعد تألقه مؤخراً مع فريقه أياكس، في مباريات دوري أبطال أوروبا، وخصوصاً أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ16، وأمام يوفنتوس الإيطالي في ربع النهائي.

وذكرت الصحيفة أن قيمة اللاعب الحالية لا تتجاوز 25 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 32 مليون دولار، وهي قيمة مغرية لمن يسعى لضمه، مقارنة مع مستواه المميز. وتنتظر زياش، الذي سينتهي عقده مع أياكس في عام 2021، مباراة مهمة في نصف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.