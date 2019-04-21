خالد محمود أسطورة في الخمسين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أستحق خالد محمود لاعب العين للكرة الطائرة، عميد لاعبي العالم، لقب أسطورة في الخمسين مع العمر بعد أن قاد فريق العين لقب بطولة دوري الكرة الطائرة بالفوز شباب الأهلي في المواجهة «الفاصلة» بينهما مساء أول من أمس بثلاثة أشواط بيضاء، وذلك بعد أن تعادلا 3-3 في مباراتي الذهاب والإياب الختاميتين في المنافسة ليلجأ الفريقان إلى المواجهة الفاصلة بأرض محايدة «صالة نادي الجزيرة» والتي قال فيها العين كلمته .ولعب خالد محمود البالغ من العمر 51 عاما دوراً مؤثراً في فوز الزعيم باللقب من خلال تمريراته ومستواه الجيد الذي كان ملفتاً للنظر بجانب تقدمه في العمر والذي لم يؤثر على مستواه الفني، ليحقق بذلك أول بطولة بعد تخطيه الخمسة عقود في إنجاز فريد وتاريخي وعالمي أيضاً كونه الأكبر سناً في هذا المنشط على مستوى العالم.

وعبر العميد عن فخره بنيل البطولة، مؤكداً انه سعيد بالإنجاز الذي حققه مع زملائه اللاعبين وأضاف: هذا أول لقب أحرزه بعد تجاوز سن الخمسين لذلك أعتقد أنه نجاح مختلف وله طعم خاص، وأشاد لاعب العين بالمباراة وقال إنها كانت جيدة وأن شباب الأهلي شكل نداً قوياً رغم نجاحهم في الفوز بالأشواط الثلاثة الأولى، ذاكراً إن الفارق كان قليلا في عدد النقاط ما يؤكد المستوى الذي قدمه الفريقان خاصة أن الندية كانت حاضرة بينهما في الجولتين السابقتين.

وأبان محمود أنه وجد نفسه في الكرة الطائرة منذ الصغر، مشيراً إلى أن بدايته مع اللعبة كانت عام 1977 ولا يذكر بالتحديد عدد البطولات التي فاز بها.

وأكد «العميد» أنه لا يفكر في الاعتزال حالياً ولديه رغبة في تحقيق المزيد من النجاحات، وأضاف: لا أستطيع أن افكر في الاعتزال وأنا قادر على العطاء .