طائرة «العميد» تحصد اللقب الثالث

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

توج النصر بطلاً لدوري الأشبال للكرة الطائرة للموسم 2018- 2019، بعد تحقيقه الفوز أول من أمس، في المباراة النهائية على الجزيرة بنتيجة 3-1. وأعرب يونس شريف المشرف على الكرة الطائرة بنادي النصر، عن سعادته باللقب الذي حققه «العميد» في مسابقة الأشبال، وقبلها الفوز بدوري الشباب، والفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، وأكد أن هذا مؤشر طيب لمستقبل الكرة الطائرة في قلعة النصر. وقال: «لم يقصر أي لاعب في الفريق طوال هذا الموسم، ونجحوا في تحقيق بطولة الدوري، رغم قوة وصعوبة البطولة».