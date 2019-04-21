ختام متميز لـ«بطولة التحدي الآسيوي» لهوكي السيدات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

توج المنتخب الفلبيني بكأس «المستوى الأول» في بطولة التحدي الآسيوية لهوكي الجليد للسيدات 2019، والتي اختتمت مساء أول من أمس في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإشراف من الاتحاد الدولي للعبة.

وحصد المنتخب الفلبيني اللقب بعد تغلبه على منتخبنا الوطني في النهائي 2-1، فيما حل المنتخب الهندي في المركز الثالث، والكويت في المركز الرابع. وفي منافسات «التوب ديفيجن» توج المنتخب التايلندي بكأس البطولة بعد فوزه على ماليزيا بنتيجة 9-2. وتوج هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، وجمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد، وفاطمة العلي ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفرق الفائزة.



