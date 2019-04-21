نجاح كبير لبطولة التزلج على الماء في كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للويك بورد والتزلج على الماء، نجاحاً كبيراً مساء أول أمس، حيث أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وسط حضور كبير، ومشاركة واسعة من أبطال ومحبي هذه الرياضة. ووجّه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة لكل الفائزين في الجولة، وجميع المشاركين من خلال البطولة، والتي شهدت مشاركة وحضوراً واسعاً، وإقبالاً كبيراً، تمثل في ارتفاع عدد المشاركين.