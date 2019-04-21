ولي عهد الفجيرة يفتتح بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو

المصدر: Ⅶالفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية، مساء أمس، انطلاق منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، التي تقام تحت رعاية سموه، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

حضر حفل الافتتاح، إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أن التطور الكبير الذي تشهده لعبة الجودو، داخل الإمارات، وخاصة في إمارة الفجيرة، ناتج عن تضافر جهود القائمين على اللعبة، واستثمار الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجودو من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعمه الدائم للفرق الرياضية والرياضيين في الدولة.

وأوضح سمو ولي عهد الفجيرة، أن لعبة الجودو حققت نجاحات متلاحقة في الدولة، بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، حيث استطاعت أن تحجز لها مكاناً مميزاً على خارطة رياضة هذه اللعبة.. مشيراً إلى أن بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، تعد فرصة مثالية للاعبين الإماراتيين، للاحتكاك مع الخبرات العالمية. وأشاد سموه بالجهود المبذولة من القائمين على البطولة.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة، بتكريم جميع الداعمين والمؤسسات الشريكة التي ساهمت في تنظيم البطولة .