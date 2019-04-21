صلاح يفقد لقب أفضل لاعب في «البريمرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

برز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والمهاجم رحيم سترلينغ والبلجيكي إدين هازارد ضمن لائحة المرشحين لجائزة لاعب العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمرليغ»، والتي غاب عنها حاملها المصري محمد صلاح. وهيمن ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يتنافسان بقوة هذا الموسم على لقب الدوري، على لائحة المرشحين التي أعلنت أمس، قبل نحو أسبوع من منح الجائزة في حفل يقام في لندن في 28 أبريل الحالي. وأدرجت أسماء ثلاثة من لاعبي سيتي في اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين، هي سترلينغ والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والجناح البرتغالي برناردو سيلفا. أما الأسماء الثلاثة الباقية فهي لهازارد وفان دايك وزميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه.