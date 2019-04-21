لاعبو سيتي يتكفلون بنقل جمهورهم

المصدر: لندن - وكالات

بادر لاعبو مانشستر سيتي الـ26 إلى تقديم 26 حافلة لتنقل جماهيرهم مجاناً إلى لندن لمتابعة المباراة النهائية لكأس إنجلترا في كرة القدم في 18 مايو، كعربون شكر منهم إلى المشجعين الذين ساندوهم في موسم كانوا ينافسون فيه على رباعية تاريخية. وينتقل سيتي الشهر المقبل إلى ملعب ويمبلي في لندن لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد واتفورد، سعياً للفوز باللقب.

وقال قائد سيتي البلجيكي فنسان كومباني «دعم مشجعينا طوال الموسم كان ببساطة مذهلاً. هذه طريقتنا لشكرهم بعدما وقفوا إلى جانبنا في كل لحظة». أضاف «الانتقال لمتابعة مباريات الدوري والكؤوس، أكانت مقامة محلياً أم في الخارج، ليس أمراً سهلاً. وكل لاعب في فريقنا يقدر هذا الالتزام».