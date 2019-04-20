مانشستر سيتي يصطدم بتوتنهام اليوم

المصدر: لندن - وكالات

بعد ثلاثة أيام من مواجهتهما التاريخية في إياب دور الثمانية لأبطال أوروبا ، والتي ستظل خالدة في تاريخ المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، يتجدد الموعد مرة أخرى بين مانشستر سيتي وتوتنهام .

وسيكون محبو الساحرة المستديرة على موعد جديد مع الإثارة ، حينما يلتقي الفريقان مجدداً اليوم في قمة المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي على ملعب (الاتحاد) ، الذي استضاف لقاء الفريقين بدوري الأبطال. ولم يكن فوز مانشستر سيتي 4 - 3 على توتنهام كافياً لتأهله للمربع الذهبي في البطولة.

حيث استفاد توتنهام من فوزه ذهاباً 1 - 0 ، ليتفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.ويمتلك كلا الفريقين دوافع مختلفة لحصد النقاط الثلاث، حيث يقاتل سيتي للتتويج بلقب المسابقة المحلية، فيما يحاول توتنهام التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري ، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.