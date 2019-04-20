نجاح كبير للدورة 22 من سباق تيري فوكس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت العاصمة أبوظبي أمس مشاركة الآلاف في سباقات السير والجري وركوب الدراجات ضمن الدورة 22 لسباق تيري فوكس الخيري الهادف إلى تمويل مشاريع أبحاث السرطان في مختلف أنحاء الإمارات.

وأصبح هذا السباق السنوي المقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أكبر نشاط من يوم واحد لجمع التبرعات لأبحاث السرطان.

يكرم السباق إرث الشاب الكندي تيري فوكس الذي خسر ساقه بسبب مرض السرطان في سن 18 عاماً، وفيما كان يتلقى العلاج، قرر تيري فوكس الركض من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي في كندا ليجمع التبرعات للأبحاث ضد السرطان، وتحول هذا الفعل البطولي إلى بداية إرث استمر بعد وفاة تيري فوكس.