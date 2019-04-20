عقد كوتينيو يحمي نجوم ليفربول من أطماع برشلونة

المصدر: لندن - وكالات

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي أدرج بنداً «سرياً» في عقد بيعه للاعب البرازيلي فليبي كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني نص فيه على أن يقوم النادي الكتالوني بدفع 100 مليون يورو إضافية له إذا ما أراد الحصول على خدمات أحد لاعبيه في المستقبل.

يذكر أن كوتينيو انتقل الموسم الماضي إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، وهي الصفقة التي انهالت بسببها الانتقادات على الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، حيث إنه لم يبدِ اعتراضاً على رحيل النجم البرازيلي. وأوضحت «ديلي ميل» أن الشرط السري المذكور سيضاعف من قيمة اللاعب الهولندي فيرجيل فان ديك، نجم ليفربول الذي يرغب برشلونة في ضمه لصفوفه.