منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائيات مونديال الكريكيت للشباب

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

نجح منتخب الإمارات للكريكيت في التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب المقامة في جنوب أفريقيا 2020 بعد فوزه المستحق أول من أمس بصدارة التصفيات الآسيوية التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي ضمت 6 منتخبات آسيوية هي نيبال، سنغافورة، ماليزيا، سلطنة عمان، الكويت، بالإضافة لمنتخب الإمارات الذي نجح في حسم صدارة التأهل من دون خسارة وبالفوز بجميع مواجهاته في التصفيات.

حل منتخب نيبال في المركز الثاني، تلاه الكويت ثم ماليزيا، وعمان، وحل منتخب سنغافورة في المركز الأخير.

من جانبه اعتبر زايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت الصدارة الآسيوية والتأهل إلى نهائيات مونديال جنوب أفريقيا المقبل تأكيداً على تطور مستوى منتخبات الدولة بمختلف مراحلها العمرية، وتأكيداً على انتشار وتطور اللعبة على مستوى الدولة بشكل عام.