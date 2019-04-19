دورة كرة سلة للفرق المدرسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية وبالتعاون مع مركز إعداد القادة بدبي واتحاد الإمارات لكرة السلة، دورة «تدريب كرة السلة للفرق المدرسية» التي استمرت لخمسة أيام، وشارك فيها 45 معلماً ومعلمة للتربية الرياضية من كافة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناطق التعليمية بالدولة. حضر فعاليات الدورة كل من أحمد عبدالرحمن، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، إلى جانب وحيدة عبدالعزيز عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، وميسون الأميري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وتدريباً عملياً، وركزت على ثلاثة محاور هي إعداد خطط التدريب، ورفع مستوى كفاءة التدريب، ورفع مستوى الدارسين للتدريب.