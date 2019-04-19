مباراة «مجنونة» تطيح بطموحات «السيتزينز»

المصدر: مانشستر - أ ف ب

قضى توتنهام على سعي مانشستر سيتي لرباعية تاريخية هذا الموسم، بتأهله أول من أمس على حسابه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد مباراة «مجنونة» بسبعة أهداف، بينما عبر مواطنهما الإنجليزي ليفربول على حساب بورتو البرتغالي.

وعلى ملعب «الاتحاد» في مانشستر، فشل سيتي رغم فوزه 4-3 في إياب ربع النهائي، في تفادي الخروج بفارق الأهداف المسجلة على أرضه بعد فوز توتنهام الأسبوع الماضي في لندن بهدف يتيم. وأتت مباراة الأربعاء تاريخية لكونها شهدت تسجيل أربعة أهداف في الدقائق الـ11 الأولى، وهو أمر لم يتحقق سابقاً في المسابقة.

وقدم سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وتوتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مباراة هجومية مفتوحة بأداء سريع أثمر خمسة أهداف في 21 دقيقة، وهدف ملغى بداعي التسلل في الدقيقة 90+3 لرحيم سترلينغ، كان كفيلاً بتأهيل فريقه سيتي.

ودفعت الغزارة التهديفية الكوري الجنوبي يون هيونغ-مين، مسجل هدفين لتوتنهام أضافهما إلى هدف الذهاب، إلى وصف المباراة بـ «المجنونة جداً». ويلتقي ليفربول في الدور المقبل برشلونة في إعادة لثمن نهائي موسم 2006-2007، بينما يلعب توتنهام في نصف النهائي مع أياكس الذي أطاح بريال مدريد ويوفنتوس على التوالي من المنافسات. وتطرق المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب إلى مواجهة برشلونة، بالقول: «أنا سعيد جداً لأننا سنواجههم. أتطلع للمواجهة، لكن ليس الليلة».