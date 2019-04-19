الكوكي: تمنيت اللعب في مصر ونلته

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رحب نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال السوداني بالقرار الذي صدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) بأداء مباراة مواجهة إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلي في مصر، ورأى أنه مفيد جداً بالنسبة له لأنه تمنى اللعب بمصر فناله، وسيقوم بإكمال الجاهزية هناك، وطمأن الجماهير على أن الهلال قادر على تحقيق تطلعاتها وسيقدم مستوى قوياً يقوده لخطف بطاقة الترشح لنصف نهائي البطولة. فيما امتدح التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال تجربة الفريق التي خاضها أمام الأهلي الخرطوم على ملعب استاد الهلال، في إطار الاستعدادات لخوض لقاء النجم الساحلي الحاسم بعد غدٍ.