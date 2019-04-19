مواجهة مازمبي تشغل اهتمامات الترجي

المصدر: تونس - صالح قادري

قال المدرب المساعد للترجي التونسي مجدي تراوي أن مواجهة مازمبي الكونغولي في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تبقى أهم ما يشغل اهتمامات فريقه في الفترة الحالية وهو الشيء الذي جعل الجهاز الفني يعتمد على اللاعبين البدلاء في مقابلة نادي حمام الانف التي فاز فيها بصعوبة بهدف دون رد.

وأفاد تراوي أنه كان ينتظر أن تكون المواجهة صعبة وأنه سيسعى للعب بالأساسيين أمام فريق المنستير في الجولة المقبلة لإعدادهم لمباراة مازمبي يوم 27 الجاري بتونس، مشيراً إلى أن الترجي يسعى بالتعاون مع الاتحاد التونسي إلى تأخير موعد هذه المباراة ثلاث ساعات حتى يجد الجمهور متسعاً من الوقت للتحول إلى ملعب رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة.