دنفر وتورونتو يعادلان سان أنتونيو وأورلاندو

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

قاد جمال موراي فريقه دنفر ناغتس لمعادلة ضيفه سان أنتونيو سبيرز في الدور الأول للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كما فعل تورونتو رابتورز مع أورلاندو ماجيك، بينما حقق بورتلاند ترايل بلايزرز فوزا ثانيا تواليا على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وفي مباريات أقيمت أمس، وهي الثانية للفرق المذكورة ضمن سلسلة من سبع مباريات ممكنة، عوّض دنفر خسارته الأولى على أرضه وفاز على ضيفه سان أنتونيو 114-105، ليتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 قبل الانتقال لخوض المباراتين المقبلتين على ملعب سبيرز.

وفي المنطقة الغربية أيضاً، قطع بورتلاند نصف الطريق نحو الدور المقبل، بتحقيقه الفوز الثاني على ضيفه أوكلاهوما 114-94.