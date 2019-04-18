«بناء الأجسام» يشارك في بطولة «غرب آسيا»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يشارك منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك في بطولة غرب آسيا، والتي تستضيفها مملكة البحرين، وتنطلق مساء اليوم، ببعثة كبيرة يترأسها عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر، وتضم المدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل، و20 لاعبا في كافة أوزان البطولة وبمختلف فئاتها، أبرزهم حمد غلوم وبدر حسن ومحمد أحمد، وعمر المهيري، ومحمد جمعة، وسالم الكتبي، وجمعة مبارك، وأحمد يوسف، ومكتوم الشامسي، وسعيد آل علي، وعبد الله حسن درويش، وخالد الزرعوني، وإبراهيم الحوسني، وناصر خميس، ومحمد العريمي، وعبد الله المطيري.