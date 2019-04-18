صلاح ضمن أكثر 100 شخصية رياضية مؤثرة في العالم

المصدر: لندن - وكالات

وضعت مجلة «تايم» الأمريكية، النجم العربي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، على الغلاف في عددها الشهري، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، ونافس صلاح في القائمة، التي دأبت الصحيفة على نشرها موسمياً، نجوم من الرياضة، مثل الأمريكي ليبرون جيمس ونجمة التنس اليابانية ناعومي أوساكا، وبطل الغولف الأسطوري تايغر وودز.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب كرة قدم عربي، لغلاف التايم الموسمي، عن أكثر الشخصيات الرياضية تأثيراً في العالم. ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول، وساهم في استمرار الردز في المنافسة على صدارة البريميرليغ، إضافة إلى مساهمته في الوصول لنهائي «تشامبيونزليغ» الموسم الماضي.