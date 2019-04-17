دوري الأبطال.. سيتي يطارد الرباعية وليفربول لحسم التأهل

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

سيكون على مانشستر سيتي تخطي عقبة ضيفه وغريمه المحلي توتنهام مرتين خلال الأسبوع الحالي إذا ما أراد مواصلة حلمه بتحقيق رباعية تاريخية، أولها اليوم حين يستضيف النادي اللندني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى ليفربول لإكمال المهمة أمام ضيفه بورتو بعد أن فاز ذهاباً 2 - 0.

وحسم توتنهام الفصل الأول من هذه المواجهة الإنجليزية القارية بالفوز ذهاباً، في أول اختبار أوروبي على ملعبه الجديد «توتنهام هوتسبر ستاديوم»، بهدف وحيد سجله قبل 12 دقيقة على النهاية الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في مباراة أضاع خلالها سيتي ركلة جزاء في الدقائق الأولى عبر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو كانت كفيلة على الأرجح بتغيير مجرى اللقاء.

وبعد تتويجه بدرع المجتمع ثم إحرازه لقب مسابقة كأس الرابطة، يمني سيتي نفسه بدخول التاريخ من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري وإحراز دوري الأبطال والفوز أيضاً بكأس إنجلترا التي وصل إلى مباراتها النهائية، حيث يلتقي واتفورد في 18 مايو.

وشاءت الصدف أن يصطدم سيتي في الدور ربع النهائي بفريق إنجليزي للموسم الثاني توالياً، لكنه يأمل في أن يخرج منتصراً هذه المرة بعدما انتهى مشواره العام الماضي على يد ليفربول.

ومن المؤكد أن الخروج من دوري الأبطال على يد توتنهام الذي يتخلف بفارق 16 نقطة عنه في ترتيب الدوري المحلي، سيشكل ضربة معنوية قاسية لغوارديولا.

وأبرز تصريح للمدرب الإسباني الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مع برشلونة عام 2009، في هذا الشأن كان بعد الفوز الكاسح على شالكه الألماني 7- 0 في إياب ثمن النهائي، حين قال: «ما زلنا مراهقين في هذه المسابقة».

وعلى ملعب «دراغاو»، يحل ممثل إنجلترا الآخر ليفربول ضيفاً على بورتو البرتغالي وهو مرشح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية توالياً والـ11 في تاريخه المتوّج بخمسة ألقاب، آخرها عام 2005 في إسطنبول.

وحسم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ويخوض مباراة الأربعاء مع ذكريات الموسم الماضي حين اكتسح بورتو 5- 0 على الملعب ذاته في ذهاب ثمن النهائي بفضل ثلاثية للسنغالي ساديو مانيه، قبل التعادل إياباً في «أنفيلد» دون أهداف. وبعد مباراة الذهاب ضد بطل 1987 و1994 و2004، شدد كلوب بأن على فريقه «القتال مرة أخرى» حين يحل ضيفاً على ملعب «دراغاو»، مضيفاً: «نحن سعداء، إنها مباراة الذهاب وستكون هناك مواجهة قوية في الإياب. سجلنا هدفين وسيطرنا على الكرة معظم الوقت».

ويعوّل ليفربول على سجله في هذه المرحلة من المسابقة، إذ تأهل إلى نصف النهائي في 10 من المرات الـ14 التي بلغ فيها سابقاً ربع النهائي.