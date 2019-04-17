رعاية ملكية لتجديد سوق دبي الحرة دعمها لسباقات سبرينغ ترايلز للخيول

المصدر: لندن - البيان الرياضي

حظيت سباقات سبرينغ ترايلز للخيول في نيوبري بحضور وفد رفيع المستوى شمل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وعدداً من الدبلوماسيين والشخصيات البارزة التي انضمت إلى كبار مسؤولي سوق دبي الحرة التنفيذيين خلال الحدث في نسخته الـ 24، والذي شاركت فيه الملكة بأربعة من خيولها.

وشهد السباق الذي استغرق يومين (12-13 أبريل) تألقاً للمهر الواعد «محاضر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث حقق المركز الأول في شوط وتر شيب داون ستد غرينام ستيكس، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ماركوس تريغوينغ.

وألقت ملكة بريطانية، إليزابيث الثانية، التي فاز جوادها «كول تو مايند» بأحد أشواط الحدث منذ عامين، التحية على عدد من كبار مسؤولي سوق دبي الحرة، بمن فيهم كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي-الخدمات المؤسسية، وشينيد السباعي-نائب أول الرئيس-التسويق، في حلبة عرض الخيول، وذلك قبيل انطلاق سباق الفئة الثانية، الذي شارك فيه الجواد الملكي «غولد ستيك» وتربيه إسطبلات غودولفين، وقد أنهى شوطه في المركز الرابع، بينما فاز بالمركز الأول «ريز يو»، الذي يشرف على تدريبه أندرو بولدينغ.

ويقترب مضمار نيوبري للخيول من استكمال عملية تجديده التي تقدر كلفتها بـ 20 مليون جنيه استرليني، حيث جرى تطوير العديد من مرافقه الجديدة، وأضيف إليه خيمة لإتاحة الفرصة أمام مرتادي سباقات الخيل للتمتع بأجواء كرم الضيافة الشرق أوسطية.