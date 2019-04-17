بايرن يجهز كان لخلافة رومينيغه

المصدر: برلين - وكالات

توقع أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ ، عودة حارس مرمى الفريق السابق أوليفر كان إلى النادي البافاري اعتبارا من بداية العام المقبل، تمهيدا لتوليه منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلفاً لكارل هاينز رومينيغه.

وقال هوينيس أمس: نخطط حاليا للبدء اعتبارا من أول يناير 2020... نجري مناقشات محددة مع أوليفر. وقدم أوليفر كان مسيرة حافلة في حراسة مرمى بايرن والمنتخب الألماني، ويعد المرشح المفضل لدى هوينيس لتولي منصب الرئيس التنفيذي مكان رومينيغه . وقال هوينيس «لا نعاني من ضغط يتعلق بالوقت لأن رومينيغه مدد فترة تعاقده ليستمر في منصبه حتى نهاية عام 2021».