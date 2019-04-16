تهانٍ رئاسية لتايغر وودز

المصدر: نيويورك - وكالات

تلقى نجم الغولف الأمريكي تايغر وودز التهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما بعدما أحرز لقب بطولة ماسترز أوغوستا للغولف واللقب الـ 15 في الغراند سلام بعد 11 عاماً من الانتظار، ولم يفز وودز بأي دورة كبرى منذ تتويجه في بطولة أمريكا 2008.

وكتب ترامب الذي لعب الغولف مع وودز هذا العام، عبر تويتر «تهانيّ إلى تايغر وودز، إنه حقاً بطل كبير. يا لها من عودة رائعة لعبقري حقاً».

بدوره، غرد أوباما قائلاً «أن تعود وتحرز الماسترز بعد محطات من الصعود والهبوط فهذا رمز للمهارة والشجاعة والتصميم».