ذهبية لجامعة الإمارات في البطولة الخليجية

المصدر: العين- البيان الرياضي

عاد إلى أرض الوطن الوفد الرياضي لجامعة الإمارات بعد أن شارك في الدورة الرياضية الثامنة لجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب بدولة الكويت خلال الفترة من 1- 10 أبريل 2019.

وشاركت جامعة الإمارات بفرق كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى والسباحة. وحقق الطالب عبد السلام إبراهيم فرح لاعب ألعاب القوى، الميدالية الذهبية في سباق 1500 م جري، والميدالية الفضية في سباق 800 م جري، وفي السباحة استطاع الطالب إبراهيم النجار تحقيق الميدالية الفضية في سباق 100م سباحة حرة.