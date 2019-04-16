خسارة مزدوجة لخواكين يوم «الديربي»

المصدر: مدريد - وكالات

تعرض خواكين سانشيز وويليام كارفاليو لاعبا ونجما نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم إلى خسارة مزدوجة السبت الماضي فقد تقدم اللاعبان، ببلاغ بسرقة منزليهما خلال مباراة فريقهما أمام جاره إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني «الليغا» يوم السبت الماضي، والتي خسرها فريقهما 2 - 3.

وذكرت مصادر في الشرطة الإسبانية أن اللاعبين المذكورين تقدما ببلاغيهما أمس وأفادا من خلالهما بأن منزليهما تعرضا للسرقة خلال مشاركتهما في مباراة فريقهما في ديربي الأندلس أمام إشبيلية. ولم تذكر الشرطة الإسبانية أي تفاصيل أخرى عن حادث السرقة، كما لم تعلن عن توصلها إلى هوية الجناة.