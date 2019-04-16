كُسِرت ساق حارس المرمى فبكى الحكم

المصدر: الرباط - وكالات

أصيب حارس مرمى حوريا كوناكري الغيني بكسر في ساقه اليمنى بعد اصطدام مع زميله في الفريق خلال مواجهته الوداد البيضاوي المغربي، أول من أمس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتأثر حكم المباراة الإثيوبي، باملاك تيسيما وييسا بعد إصابة الحارس خاديم ندياي المروعة، ودمعت عيناه بعد معاينته للإصابة. وخضع الحارس الغيني لعملية جراحية في مدينة الدار البيضاء، بعد انتهاء اللقاء تكللت بالنجاح. ونشر فريق الوداد الرياضي على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للحارس خاديم ندياي مرفوقة بعبارات التضامن متمنياً له الشفاء العاجل. وعلقت جماهير الوداد عقب المباراة، داعية بالشفاء للحارس ومتفاعلة بعد سلوك الحكم واللاعبين: «إنها أكثر من مجرد لعبة».