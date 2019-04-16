دوري الأحلام.. البارسا لفك العقدة ورونالدو كابوس أياكس

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

يسعى برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للتخلص من عقدة الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تلاحقه منذ ثلاثة أعوام عندما يستقبل الفريق الكاتالوني اليوم في «كامب نو» «شياطين» مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب المسابقة القارية العريقة.

بينما سيشكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأس حربة الحرس القديم لفريق يوفنتوس الإيطالي الذي سيحاول إنجاز المهمة أمام شباب أياكس أمستردام الهولندي لدى استضافة الأخير على ملعبه «أليانز ستاديوم» بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1.

وعمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إلى إراحة تسعة لاعبين أساسيين في مباراته في الدوري أمام هويسكا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت، من بينهم نجمه ميسي تحضيراً لمباراة اليوم.

ولكن على الصعيد القاري الخطأ ممنوع، فبرشلونة لا يريد أن يكون ضحية جديدة أمام يونايتد بعدما سقط في الأعوام الثلاثة الماضية في ربع النهائي أمام كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما الإيطاليين، خصوصاً أن ذكرى خسارة العام الماضي ما زالت راسخة في الأذهان بعد أن تقدم برشلونة 4 - 1 ذهاباً، لكنه خسر مباراة الإياب في روما 0 - 3.

وفي تورينو يحل أياكس ضيفاً على يوفنتوس، ويريد كل من الفريقين كسر النحس الذي أصابه في السنوات الأخيرة المأسوية على الصعيد الأوروبي.

وكان فريق السيدة العجوز قريباً من الحسم محلياً نهاية الأسبوع الماضي في المرحلة الثانية والثلاثين وتحقيق إنجاز غير مسبوق قبل ست مراحل من نهاية البطولة، إلا أنه تأجل مرتين بخسارة فريقه الرديف السبت الماضي أمام مضيفه سبال 1-2، ثم بفوز ملاحقه ووصيفه نابولي على مضيفه كييفو 3-1 حيث كان يكفيه التعادل في أي من المباراتين.

بدوره، يحتل أياكس المركز الثاني في الدوري الهولندي (71 نقطة) بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه أيندهوفن الذي لعب مباراة أكثر، وهو يتفوق عليه في المواسم الثمانية الأخيرة باعتلاء المنصة أربع مرات مقابل ثلاث (أحرز فيينورد روتردام اللقب في 2017)، لكن تتويجه الأخير يعود إلى عام 2014.