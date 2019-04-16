«فيفا» يوقف مارين مدى الحياة

المصدر: جنيف - وكالات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قراراً بإيقاف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، جوزيه ماريا مارين، مدى الحياة، بعد أن أدانه القضاء الأمريكي بالفساد.

وكان مارين، البالغ من العمر 86 عاماً، من الشخصيات الرئيسة في الفضيحة الكبرى التي هزت كرة القدم العالمية، وعصفت بالاتحاد الدولي «فيفا» منذ 2015.

وسبق أن صدر بحق مارين حكم بالسجن 4 أعوام، في أحد السجون الأمريكية، بعد أن أدانته محكمة في نيويوركبتلقي رشى بلغت 6.6 ملايين دولار، من شركات التسويق الرياضي، مقابل الحصول على عقود لبث البطولات الكبرى.