رونالدو يطالب «السيدة العجوز» بنجوم برشلونة

المصدر: مدريد - وكالات

يجهز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مفاجأة صاعقة لنادي برشلونة بعدما قدم طلباً لإدارة السيدة العجوز بالصفقات التي يراها مناسبة لدعم الفريق. وذكرت صحيفة «دون بالون» الإسبانية، أن رونالدو طلب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي وخطفه من أمام برشلونة. كما طلب رونالدو التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة. وطلب رونالدو التعاقد مع دي ليخت وراكيتيتش من أبرز التهديدات الواضحة لميسي وزملائه، ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مدافع أياكس بجانب الاحتفاظ بخدمات راكيتيتش .