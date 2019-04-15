انفراج الأوضاع السياسية يعيد الأمل للهلال السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أعاد انفراج الأوضاع السياسية في السودان الأمل للهلال السوداني بأداء مباراة الإياب أمام النجم الساحلي التونسي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بأمدرمان على أرضه، ، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 22 أبريل من الشهر الجاري موعداً للمباراة التي اختار لها العاصمة المصرية القاهرة ، وهو القرار الذي فجر أزمة مع نادي الهلال الذي أعلن رفضه القرار وتمسكه بأداء المباراة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وتفصل سبعة عن موعد المباراة ، ويرى مراقبون أن استقرار الأوضاع السياسية في السودان يمكن أن يدفع «كاف» لإعادة المباراة إلى ملعب الهلال.