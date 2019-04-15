هشام الطاهر يتوّج الفائزين ببطولة آسيا للشطرنج للناشئين

المصدر: ويسكيداوا - البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس في مدينة ويسكيداوا في سريلانكا، منافسات بطولات آسيا للشطرنج للناشئين والأشبال للذكور والإناث، بمشاركة قياسية لعدد 571 ناشئاً وناشئة من 23 دولة آسيوية. وقام هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج بإلقاء كلمة الاتحاد القاري وتتويج الفائزين.وفي كلمته أكد الطاهر، أن الاتحاد الآسيوي يولي أهمية خاصة لبطولات الفئات العمرية، لأنهم أمل المستقبل المشرق للشطرنج الآسيوي من أجل الحفاظ على الصدارة الآسيوية للشطرنج العالمي.

وحضر حفل الختام بيريك بلجاييف ممثل رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ولكشمان سوريا رئيس اتحاد سريلانكا للشطرنج .