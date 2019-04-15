2.651 مليون درهم حصيلة مزاد الخيول في ميدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بلغت قيمة بيع 170 جواداً في مزاد الخيول الذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان بإشراف هيئة الإمارات لسباق الخيل مبلغ 2.651 مليون درهم ، وبيع أغلى خيل بقيمة 150 ألف درهم واشتراه المدرب اروين شاربي .

ومن أبرز الخيول التي تم شراؤها «شيس ماستر» وقيمته 110 آلاف درهم واشتراه ماجد مصبح المعمري، و«غراند أرجنتاير» بمبلغ 100 ألف درهم واشتراه جوسنتن بريان، وتم بيع «كونكلوشن» بقيمة 65 ألف درهم إلى فتحي السيد اقزيمة، «كناني» وتم بيعه بقيمة 65 ألف درهم إلى محسن عبدالكريم، «جنتشي» وتم بيعه بقيمة 50 ألف درهم واشتراه خالد حمدان الهاجري.