بالفيديو.. نادٍ عربي يضيّع فوزاً لاحتفال لاعبيه بـ "سيلفي"!

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مباراة بالدوري المغربي لكرة القدم حادثة غريبة في جولتها الثالثة والعشرين، وفق ما ذكرت القناة الرياضية المغربية.

فقد انتهى لقاء فريقي يوسفية بورشيد ومولودية وجدة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وشهدت المباراة موقفًا طريفًا للغاية، حيث بعد أحرز يوسفية بورشيد هدف التقدم في الدقيقة الـ 29، وذهب جميع لاعبيه للاحتفال بالهدف وإلتقاط صورة سيلفي خارج أرضية الملعب، من دون أن يتواجد أي لاعب على أرضية الميدان، فاستغل لاعبو مولودية وجدة الموقف، وشنوا هجمة سريعة على مرمى اليوسفية، وعنما حاول لاعبو بن رشيد استدراك الموقف تسببوا في احتساب ركلة جزاء للفريق الخصم، سجل منها مولودية وجدة هدفا في الدقيقة الـ 33، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، ويهدر لاعبو يوسفية بن رشيد نقطتين بسبب احتفالهم بـ "السيلفي".