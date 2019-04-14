بن ثعلوب يرحب بالمشاركين في آسيوية الجودو بالفجيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالمنتخبات المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، التي تنطلق الأربعاء المقبل بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 38 دولة.

وثمّن الدرعي الرعاية الكريمة لولي عهد الفجيرة، وتمنى إقامة سعيدة للمنتخبات المشاركة في بلد التسامح، وأكد أن كافة الترتيبات مكتملة لتواصل الإمارات تميزها في الاستضافة والتنظيم للبطولات القارية والدولية على أرضها، مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي للجودو.

وأشار رئيس اتحاد المصارعة والجودو إلى أن مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة من المشاركة، وأن التعويل كبير على تحقيق نتائج مميزة تعكس الجهد الكبير الذي بذل في تجهيز اللاعبين لهذا الحدث.