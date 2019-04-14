أزمة بين «الهلال» السوداني و«كاف»

المصدر: Ⅶ الخرطوم- حسن فاروق

فاجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الهلال السوداني، باختيار العاصمة المصرية القاهرة لمباراته المؤجلة أمام النجم الساحلي التونسي، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، وجاء اختيار القاهرة، مخالفاً لرغبة نادي الهلال الذي اختار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لخوض المباراة، كملعب بديل، رغم أنه تقدم بخطاب رسمي لـ (كاف)، رداً على طلبه بتحديد ملعب بديل لمدينة أم درمان لمواجهة النجم الساحلي، واختار العاصمة الإثيوبية.

وقال عز الدين الحاج، المدير التنفيذي لنادي الهلال، في تصريحات عقب خطاب الكاف بتحديد ملعب المباراة: (تحديد ملعب المباراة في مثل هذه الظروف، حق مكتسب لنا، لأننا أصحاب الأرض، ولا يملك الكاف حق اختيار الملعب، إلا في ظروف محددة).

من جهة أخرى، نجح نادي الخرطوم الوطني، في الفوز بمعركة قانونية ضد اللاعب النيجيري، مايكل كليتشي، لدى لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. ورفع اللاعب شكوى لدى اللجنة ضد الخرطوم، يطالب فيها بمستحقات مالية لم يتم الالتزام بها. وطالب كليتشي، الذي تعاقد معه الخرطوم الوطني لموسمين في نهاية 2017، بترشيح من مدرب الخرطوم السابق إيمانويل أمونيكي، نادي الخرطوم الوطني، بسداد مرتبات ومتأخرات العقد.