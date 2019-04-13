الأزهر يعلق على الهتافات العنصرية ضد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

علق الأزهر الشريف على الهتافات العنصرية التي تعرض لها النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي من بعض مشجعي ناديه السابق تشلسي وصفوه فيها بـ"المفجر الإرهابي".

وقال الأزهر حسابه الرسمي على تويتر، : "يستنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة، الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي تشلسي، مساء الخميس، ضد اللاعب محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي مسلم".

وأضاف: "يؤكد مرصد الأزهر أن تلك التجاوزات العنصرية المقيتة مؤشر خطير، يدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حد كراهية المسلمين في الشوارع، أو الاعتداء على دور عبادتهم، بل وصل صداها إلى ملاعب كرة القدم".

وأكد "رفضه ثقافة الكراهية التي صدرتها بعض وسائل الإعلام الغربية، ونتج عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين".

وأوضح أن العالم أجمع شاهد في الآونة الأخيرة "الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدمها صلاح"، معتبرا أن "تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم".