ليفاندوفسكي وكومان يعتذران لكوفاتش

المصدر: ميونيخ - أ ف ب

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونيخ المتصدر وحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة أن لاعبيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان اعتذرا بعد الإشكال الذي وقع بينهما خلال حصة تدريبية أول من أمس.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد ذكرت أمس أن إشكالاً حاداً تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي (30 عاما) انتقادات إلى زميله الفرنسي (22 عاما)، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وأكد كوفاتش «اعتذر اللاعبان. ولن يتم فرض عقوبة بحقهما».