منافسات سيدات الاسكيت تنطلق اليوم والرجال غداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق منافسات رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية المقامة حالياً على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

والتي ستشهد مشاركة 205 رماة وراميات في الثامنة من صباح اليوم حيث من المقرر أن ترمي السيدات (78 رامية ) ثلاث جولات أي 75 طبقاً ثم تستكمل الجولتان الرابعة والخامسة غداً، فيما ستنطلق منافسات الرجال ( 117 رامياً) غداً برماية جولتين فقط وتستكمل يوم الاثنين برماية ثلاث جولات ثم النهائي في ختام البطولة التي امتدت نحو عشرة أيام.

وكان التدريب الرسمي للرجال قد شهد أمس أرقاماً عالية وسيمثل الإمارات كل بصفة فردية وهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف خليفة بن فطيس ومحمد حسن. من جهته، أعرب خالد الكعبي مدير ميادين نادي العين عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات.