مسابقة الصيد للسيدات تنطلق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام للمرة الأولى على مستوى الإمارات والمنطقة بطولة صيد الأسماك للسيدات بأبوظبي لتكون أول بطولة مخصصة للسيدات فقط في منافسات صيد الأسماك.

ووصل عدد المشاركات في البطولة إلى 100 متسابقة، وهو الرقم الكبير الذي يؤكد الإقبال والمشاركة الضخمة للفتيات عبر هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها.

من جهته أكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن هذه المسابقة كان من المقرر أن تقام في فبراير الماضي وقال: واجهنا أجواء مناخية غير مناسبة في اليوم الذي تحدد فيه المنافسة في السادس عشر من فبراير الماضي، ولذلك قررنا تأجيل السباق إلى مارس والذي لم يكن مناسباً أيضاً لإقامة الحدث، وجاء قرار اعتماده اليوم 13 أبريل، وأضاف الرميثي: كنا نتوقع مشاركة عالية وهو ما حدث بالفعل، حيث إن عدد المشاركات والإقبال فاق التوقعات.